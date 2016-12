Lucca, precipita aliante: due morti

15:33 - Un aliante è precipitato in un campo vicino all'aeroporto di Tassignano, a Capannori (Lucca). Nello schianto hanno perso la vita le due persone a bordo del velivolo: un istruttore di volo, Leonardo Ambrogetti, 55enne di Firenze e il suo allievo, Stefano Boschi, 34enne di Arezzo. A causare l'incidente, probabilmente, un cedimento strutturale: un'ala si è infatti staccata in volo.

L'aliante è precipitato dopo una manovra di risalita. Secondo le testimonianze di abitanti della zona, una delle persone a bordo, nel disperato tentativo di salvarsi, avrebbe tentato di lanciarsi con il paracadute: purtroppo però, o per un malfunzionamento del dispositivo o perché ormai troppo vicino a terra, il sistema di emergenza non si è aperto.



Aperta un'inchiesta - L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo, Ansv, ha aperto un'inchiesta sull'incidente di Tassignano che ha visto coinvolto un Grob G103 Twin Agro.



Addio al campione di acrobazie - Leonardo Ambrogetti aveva al suo attivo molte ore di volo e aveva iniziato a fare anche acrobazia con l'aliante nel 1993. Nel 2006 e nel 2007 aveva vinto due campionati italiani assoluti di acrobazia in aliante e aveva partecipato a campionati europei e mondiali.



"All'aliante mi sono avvicinato perché, a mio parere, è il modo più vicino alla natura per poter volare - spiegava nell'intervista -. Non c'è motore, non c'è niente. E' un volo veramente molto emozionante. All'acrobazia ci sono arrivato per caso perché durante l'inverno non volevo stare fermo, ho cominciato, è andato bene e ho iniziato a fare le gare".



Ambrogetti era socio dell'Aeroclub Volovelistico del Mugello ma, secondo quanto riferito da altri soci dell'aeroclub, non svolgeva lì la sua attività di istruttore.



Vasto, ultraleggero a fuoco durante atterraggio - Un ultraleggero partito domenica mattina dall'aviosuperficie di Caserta si è incendiato durante l'atterraggio nel campo volo in località Incoronata di Vasto, in provincia di Chieti. Le due persone a bordo, due giovani campani, sono riuscite a uscire in tempo dal velivolo riportando lievi ferite giudicate guaribili in pochi giorni.



I ragazzi avevano preso l'ultraleggero per raggiungere Vasto e gustarsi il celebre brodetto di pesce.