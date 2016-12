Livorno, trentenne si è evirato perché sieropositivo: "Ora sono sereno"

12:04 - Ieri all'alba il gesto estremo di tagliarsi i genitali in un parco di Livorno, oggi le motivazioni di quel gesto premeditato da tempo. Come riporta "Il Tirreno", ai sanitari che lo hanno soccorso, il trentenne protagonista di questa vicenda ha raccontato di considerare il proprio apparato riproduttivo come "colpevole " della propria presunta sieropositività. Nonostante l'ambulanza lo abbia trovato pallido e provato, l'uomo era ieri contento per quanto fatto.



Tutto premeditato: così dimostrano le attrezzature portate con sé nel parcheggio, garze, ghiaccio, bende e un coltello dalla lama seghettata prima sterilizzata sulla fiamma di un falò improvvisato tra due automobili parcheggiate. Due le telefonate compiute a evirazione avvenuta: una al 118, un'altra alla moglie tenuta all'oscuro di tutto.



Già in passato aveva tentato di procurarsi la grave menomazione, ma in quel primo caso aveva fallito perché era svenuto prima di completare l'atto e la consorte era arrivata in tempo per salvarlo.



L'organo evirato è stato gettato lontano dal parcheggio e non è stato possibile rintracciarlo. I medici quindi hanno operato il trentenne ma non hanno potuto reimpiantare il membro. L'intervento urologico è comunque riuscito e l'uomo è fuori pericolo. Resta in prognosi riservata al centro di rianimazione e le sue condizioni vengono mantenute sotto monitoraggio continuo.