Livorno, topi d'appartamento a 4 zampe si mangiano la pensione

Tenere in casa i propri risparmi molto spesso non è una buona idea. Le minacce e i pericoli nei quali si rischia di incorrere sono molteplici: furti, incendi, allagamenti e anche ratti. I topi d'appartamento che hanno visitato un'anziana signora di Livorno, infatti, non camminano su due zampe ma su quattro, e non usano il piede di porco bensì gli incisivi. E si sono mangiati 560 euro.







Ad attirare il roditore probabilmente è stata l'ubicazione del denaro: a fare da cassaforte alla signora era una vecchia scatola per biscotti, tenuta nascosta nel cassettone della camera da letto. Un nascondiglio forse a prova di ladri ma non di roditori, dato che il topo vi si è introdotto e, quando poi non ha trovato biscotti ma banconote da 20 e da 100 euro, non le ha certo disdegnate rosicchiandosi buona parte della pensione della povera signora. Per fortuna la Banca d'Italia provvederà a rifonderla. Nel frattempo l'anziana farà disinfestare la casa e disinfettare le banconote, che dovranno essere consegnate alla Banca per essere sostituite in tagli senza morsi.