Livorno,rissa tra stranieri: feriti

01:02 - Due uomini, quasi certamente di origine straniera, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno con ferite da taglio che si sarebbero procurati in una rissa nella zona del Mercato centrale. Coinvolte circa dieci persone. I due feriti, secondo quanto appreso, non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto, oltre a due ambulanze della Misericordia, sono intervenuti carabinieri e polizia.