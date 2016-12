Livorno, 30enne straniero si amputa il pene e lo lancia oltre un muro

15:41 - Si è amputato il pene e l'ha gettato oltre il muro di un parcheggio di Livorno, poi ha chiamato il 118 per farsi soccorrere: protagonista un 30enne residente in città, ma di origine straniera. Il fatto è avvenuto alle 5.30 in via Terreni. L'uomo è stato subito soccorso dai volontari della Misericordia, intervenuti con un'ambulanza con medico a bordo, poi è stato operato d'urgenza all'ospedale.

Per amputarsi il pene il trentenne ha usato un coltello. Dopo essersi evirato, ha tamponato la ferita con bende e ghiaccio che aveva portato con sè per contrastare l'emorragia. Quindi ha chiamato soccorso con il telefono. Non è la prima volta che il trentenne tentava di evirarsi: in passato ci aveva già provato, ma senza riuscirci e il personale del 118 era intervenuto in tempo per fermarlo.