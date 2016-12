La Costa Concordia a metà viaggio

20:38 - La Concordia vede vicino il traguardo di metà del viaggio che la riporterà per l'ultima volta a casa: oltre 70 miglia percorse, altre 90 da fare per poter scrivere la parola fine. "Tutto sta andando come previsto, stiamo facendo una vera e propria passeggiata in questo mare meraviglioso, circondati da queste splendide isole", ha detto l'ammiraglio della Marina Stefano Tortora, l'uomo che il commissario Franco Gabrielli ha voluto accanto a Nick Sloane.