18:37 - La Concordia è a metà dell'ultimo viaggio che la porterà a Genova: dalla partenza dal Giglio il convoglio ha infatti percorso 92 miglia. Attualmente la Concordia si trova 12 miglia a nordovest di Capraia e ha viaggiato tutta la notte a una media di 2,5 nodi, raggiungendo, in alcuni punti, anche i 3 nodi. Da qui la Concordia navigherà in mare aperto fino a Genova, dove l'arrivo è previsto domenica intorno alle 5 del mattino.

La nave potrebbe arrivare anche con largo anticipo, ma gli addetti alla manovra finale preferiscono iniziare le operazioni con la luce del giorno. Una volta giunta in vista del porto, la Concordia sarà presa in consegna dal capo dei piloti, Giovanni Lettich.



Intanto sono riprese all'Isola del Giglio le ricerche di Russel Rebello, il cameriere indiano disperso nel naufragio della Costa Concordia e il cui corpo non è mai stato recuperato.



I sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia costiera, coordinati dal comandante Ennio Aquilino, sono tornati ad immergersi nell'area di cantiere dove, fino a due giorni fa, era adagiato il relitto della Concordia. Tre coppie di vigili del fuoco e due coppie della guardia costiera, per un totale di dieci sommozzatori, si alterneranno per esplorare cinque aree di lavoro immergendosi fino a 30 metri.



Due aree saranno ispezionate vicino agli speroni di granito che sorreggevano la nave, un'area immediatamente prima e una dopo. Anche se le speranze di ritrovare il corpo di Rebello sono ridotte al minimo a trenta mesi dal naufragio e in seguito alle operazioni di rotazione e rimozione della nave, i sommozzatori perlustreranno l'intero fondale con immersioni della durata di un'ora ciascuna.



Russel Rebello è l'unica delle trentadue vittime che ancora manca all'appello. Tra i sommozzatori è tornato all'Isola del Giglio anche l'uomo che aveva recuperato il corpo di Maria Grazia Trecarichi, i cui resti sono gli ultimi ad essere stati trovati.



Al Giglio si fermano le ricerche del disperso - Si sono concluse senza esito all'Isola del Giglio le ricerche del corpo di Russel Rebello, l'ultimo disperso delle 32 vittime del naufragio della Costa Concordia. Non resta quindi che attendere l'ispezione del relitto quando verrà portato in galleggiamento nel bacino di Genova. Le cinque squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia costiera hanno ispezionato per otto ore la porzione di fondale dove prima era adagiato il relitto.



Anche Renzi a Genova per l'arrivo della Concordia - Ci sarà anche il premier domenica all'arrivo della Concordia a Genova. A confermarlo, al termine di un vertice, il vice prefetto reggente della città ligure, Paolo D'Attilio. "Il presidente del Consiglio Renzi sarà presente in banchina quando la Concordia avrà concluso le manovre di attracco. Il suo arrivo è previsto nel pomeriggio", ha spiegato infatti D'Attilio.