Isola del Giglio, la Costa Concordia presto tornerà a galla: ecco il video

17:20 - All'Isola del Giglio sono in fase conclusiva le operazioni di installazione dell'ultimo dei trenta cassoni necessari al rigalleggiamento della Costa Concordia. Il cassone P1 è stato posizionato in acqua, per poi essere immerso e collegato al relitto. Nella fase di rigalleggiamento, i cassoni saranno progressivamente svuotati dell'acqua di zavorra attraverso l'immissione di aria compressa, facendo gradualmente emergere il relitto.