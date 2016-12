01:26 - Un uomo di 30 anni è disperso in mare tra la costa toscana e l'Isola del Giglio. Il giovane era partito nel primo pomeriggio dal porto di Talamone, nel comune di Orbetello, diretto all'isola a bordo di una barca di sette metri e sarebbe dovuto arrivare a destinazione attorno alle 19. Nelle ricerche è impegnata la guardia costiera, ma per ora non c'è alcuna traccia né di lui, né della barca.