Ilaria D'Amico in auto tampona vigile a Cecina: coinvolto anche un pedone

17:51 - Con la sua auto ha tamponato un agente della municipale in scooter che si era fermato per far passare un pedone sulle strisce. Protagonista dell'incidente è la nota conduttrice televisiva Ilaria D'Amico. E' successo a Cecina (Livorno). Il vigile è finito a terra, coinvolgendo il pedone, un giovane del luogo. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso, nessuno è grave: solo ferite lievi ferite.

Per i rilievi sono stati chiamati sul posto i carabinieri: il traffico nel centro della cittadina è rimasto bloccato per un po' di tempo e molti curiosi si sono fermati quando hanno riconosciuto Ilaria D'Amico. Poco prima del tamponamento la conduttrice televisiva aveva chiesto allo stesso vigile indicazioni su come raggiungere in auto la stazione ferroviaria di Cecina.