Grosseto, black out per i fulmini

14:06 - Grosseto piegata dal maltempo. L'Enel ha registrato 3.200 fulmini caduti nel territorio, interessato da forti piogge, due trombe d'aria e grandine. Il maltempo ha provocato black out "a macchia di leopardo" in seguito al danneggiamento, per fulmini o alberi caduti, di 4 linee aeree e una interrata. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. Disagi alla circolazione anche sulla Variante Aurelia a causa degli allagamenti.