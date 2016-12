Grosseto, 41enne annega in mare

20:05 - Un uomo di 41 anni, originario di Reggio Emilia e residente a Roma, è morto annegato di fronte alla spiaggia di Roccamare a Castiglione della Pescaia (Grosseto), dove era in vacanza con gli amici. Nonostante la mareggiata, l'uomo si è tuffato in mare per fare un bagno e le persone che erano con lui lo hanno visto prima sparire tra le onde e poi riemergere. Inutili i tentativi di soccorrerlo. Sul posto gli uomini del 118 e i carabinieri.