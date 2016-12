Graziani salva bimba in piscina che rischiava d'annegare

16:24 - Anche grazie al suo aiuto, una bimba che stava soffocando si è salvata. Protagonista della vicenda l'ex calciatore Francesco Graziani che lunedì, in una piscina di Arezzo, ha aiutato il bagnino a salvare dall'annegamento una bimba di 8 anni, divenuta cianotica anche a causa dell'ingerimento di un chewing gum che le ostruiva le vie respiratorie mentre era finita sott'acqua. Il popolare "Ciccio" era nell'impianto con la moglie e la nipotina.

la bambina era divenuta cianotica: come riporta il quotidiano La Nazione, il bagnino ha praticato un massaggio cardiaco e tecniche di rianimazione alla piccola, mentre Graziani ha raccontato di averle tolto dalla gola la gomma da masticare che le impediva di respirare. La bimba ha così sputato acqua, vomitato e poi urlato, poi e' stata ricoverata in osservazione nel reparto di pediatria dell'ospedale di Arezzo dove si trova in buone condizioni.