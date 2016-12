15 gennaio 2014 Giglio, le nuove foto della Concordia: c'è pure la cabina di Schettino Settecentoquattro scatti relativi ai ponti riemersi e che fanno parte del fascicolo del dibattimento Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:16 - Quelle che vedete sono alcune foto inedite scattate nelle cabine della nave Concordia dopo il suo raddrizzamento. Settecentoquattro scatti relativi ai ponti riemersi e che fanno parte del fascicolo del dibattimento. La cabina 8501 al ponte 8 era quella dove alloggiava l'ex comandante Francesco Schettino: dalla notte della tragedia è rimasta sommersa trovandosi sul lato di dritta della nave: tutti gli arredi sono sotto sopra e tutto è stato completamente distrutto dall'acqua del mare.



Per rendersi conto meglio di com'era prima del naufragio l'alloggio di Schettino è possibile confrontarla con la cabina gemella, la 8502, che, trovandosi sul lato sinistro rimasto fuori dall'acqua, è quasi intatta. Le foto scattate nello scorso dicembre dal custode giudiziario della nave naufragata al giglio sono contenute nel rapporto periodico disposto dal tribunale di Grosseto e servono a cristallizzare lo stato dei luoghi.



Gli stessi giudici che compongono la corte sono intenzionati a rendersi conto personalmente delle condizioni in cui versa la Concordia e dunque il 23 gennaio prossimo hanno deciso di salire a bordo della nave assieme al collegio peritale che dovrà eseguire nuovi esami al fine di accertare i fatti ed altre eventuali responsabilità oltre a quelle imputate a Francesco Schettino unico imputato del processo per il naufragio della Concordia.