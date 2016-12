17:02 - Secco no di Stefania Giannini alla proposta del sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti, di rinviare di un mese l'apertura delle scuole per aiutare gli operatori turistici in crisi a causa del maltempo di queste settimane. "Il posticipo potrebbe danneggiare le famiglie. E i calendari di inizio lezioni sono già stati deliberati dalle Regioni", ha detto il ministro dell'Istruzione.