12 febbraio 2014 Frana su casa nel Grossetano: tutti in salvo Un giovane estratto vivo dalle macerie Sono servite due ore di lavoro per soccorrere il 25enne Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:31 - Nel Grossetano una frana ha investito una casa nel comune di Santa Fiora, sul Monte Amiata. Tre persone sono riuscite a mettersi in salvo mentre un 25enne è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco che hanno rimosso le macerie. Le sue condizioni sarebbero buone. Lo smottamento, probabilmente dovuto alle piogge dei giorni scorsi, è avvenuto intorno alle 5, in località Le Bagnore.

La casa rimasta sepolta dalla frana era di due piani ed abitata da due nuclei familiari. Dei quattro occupanti, tre sono riusciti a mettersi in salvo prima di essere investiti dalla massa di terra, mentre il quarto è rimasto incastrato all'interno della camera da letto al piano terra ed è stato estratto vivo dai pompieri.



Sono servite due ore di lavoro per estrarre il giovane dalle macerie. I pompieri si erano subito messi in comunicazione con la persona travolta, e gli hanno parlato fino a quando non è stato liberato. Le sue condizioni di salute sono definite buone. Ora il 25enne è stato trasferito all'ospedale di Siena.