Firenze, un trans rivela altre verità su Viti: "Si vantava delle sue perversioni"

16:12 - In una intervista a "Quarto Grado" un trans di Firenze racconta la propria esperienza con Riccardo viti, adesso in carcere per l'omicidio della prostituta Cristina Zamfir. "Dopo i nostri rapporti era solito raccontarmi le sue perversioni" dice. L'ennesima conferma della instabilità mentale dell'uomo, dopo quella del gip che lo aveva definito pericoloso. Su Viti inoltre pendono le accuse di altre violenze a prostitute in provincia di Prato. Ad occuparsi delle indagini il Pm Paolo Canessa che spinge per ottenere il giudizio con rito immediato per tutti i delitti.