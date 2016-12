28 giugno 2014 Firenze, un ramo cade e uccide zia e nipote Donatella Mugnaini, 51 anni, è morta subito dopo il terribile incidente, la piccola il giorno dopo, in ospedale. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti Tweet google 0 Invia ad un amico

20:26 - Doveva essere un momento di festa, è finita in tragedia per una donna e la sua nipotina di due anni la serata al Parco delle Cascine di Firenze, dove Donatella Mugnaini, era con la piccola Alice per partecipare a una manifestazione sportiva. Un ramo è caduto addosso alla donna, che teneva per mano la bimba, uccidendo la zia sul colpo. La piccola è morta poche ore dopo, all'ospedale dove era stata ricoverata.

Il ramo si è staccato dall'albero intorno alle 22 di venerdì, in via della Catena. Donatella, che si trovava alle Cascine con alcuni familiari, è morta sul posto per le lesioni riportate. Vani i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118. La piccola è stata portata, in condizioni già gravissime, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, e neanche lei ce l'ha fatta. I suoi genitori hanno dato l'autorizzazione all'espianto degli organi.



In base ad alcune testimonianze, il ramo, che si presenterebbe cavo all'interno, si sarebbe staccato da un albero malato. Tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente il sindaco Dario Nardella, che stava partecipando ad una cena in un ristorante della zona.



Si indaga per omicidio colposo - La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose, per ora a carico di ignoti. Il pm Giuseppe Ledda, che ha effettuato un sopralluogo sul posto, ha disposto una perizia per chiarire i motivi che hanno provocato la caduta del ramo.