Firenze, treno deraglia: morto operaio

16:59 - Un treno in manovra è deragliato nella notte alla stazione Santa Maria Novella di Firenze e ha travolto un operaio che è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto dopo mezzanotte mentre il treno era in formazione: stando alle prime informazioni raccolte, una carrozza sarebbe deragliata per una ventina di metri travolgendo Fabrizio Fabbri, 35 anni, manovratore delle Ferrovie addetto alla composizione dei treni.

Per prestare soccorso, chiarire la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, la polizia giudiziaria e la Polfer.



Anche Ferrovie dello Stato ha avviato un'inchiesta. La società ha spiegato che l'addetto è stato "investito durante le operazioni di trasferimento e piazzamento in stazione di un convoglio".



L'incidente è avvenuto al binario 2 della principale stazione del capoluogo toscano.