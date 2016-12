Firenze, rogo devasta azienda tessile cinese

12:27 - Un grosso incendio si è sviluppato nella notte in un'azienda tessile cinese ospitata in un capannone all'Osmannoro, in provincia di Firenze. Le fiamme si sarebbero propagate intorno alle 3 e i vigili del fuoco sono tuttora al lavoro: non è quindi possibile verificare se all'interno del capannone sia presente ancora qualcuno. Non esclusa la pista dolosa dopo il ritrovamento di alcune taniche di benzina.

Da quanto appreso dai militari, all'interno comunque non risulta che si trovasse nessuno. Qualcuno sarebbe stato visto allontanarsi: si tratterebbe di persone che si trovavano in altri immobili vicini e che sono scappate per paura. L'Osmannoro è un'area di attività commerciali e produttive al confine tra i comuni