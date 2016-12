27 gennaio 2014 Firenze: rapina alle Poste, i ladri hanno scavato un tunnel sotterraneo I malviventi si sono fatti aprire il caveau e hanno chiuso dentro gli impiegati. Portati via 70mila euro in contanti e francobolli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:59 - Amara sorpresa per gli impiegati di un ufficio postale a Firenze. Ad aspettarli in ufficio, infatti, c'erano due malviventi entrati in precedenza all'interno dell'edificio dopo aver scavato un tunnel. I rapinatori si sono fatti aprire il caveau per poi fuggire, sempre attraverso la galleria sotterranea, portando via 50mila euro in contanti e 20mila euro di francobolli. Il cunicolo era lungo circa 12 metri con un diametro di 60 centimetri.

Sull'episodio indagano i carabinieri. I dipendenti sono stati minacciati con delle pistole e sono stati tutti chiusi nel caveau.



Secondo quanto emerso, il tunnel parte da locali adiacenti alla struttura per poi condurre all'ufficio da un buco praticato nel pavimento. I malviventi, lo avrebbero scavato nel fine settimana, così lunedì mattina si sono fatti trovare all'interno dell'ufficio. In base alle testimonianze del personale, indossavano tute scure e passamontagna. Con loro avevano martelli e due pistole, risultate essere armi giocattolo, che hanno abbandonato prima di darsi alla fuga attraverso il tunnel.



A dare l'allarme, dopo il colpo, con una telefonata al 113, la direttrice dell'ufficio chiusa nel caveau con altri nove dipendenti. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche personale del 118 per soccorrere due dipendenti colpiti da lieve malore.