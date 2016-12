Firenze, principio incendio su aereo: solo un po' di paura

19:50 - Un principio di incendio ha interessato un aereo di linea della compagnia Vueling in fase di atterraggio all'aeroporto fiorentino di Peretola. Tra i 121 passeggeri del volo, partito da Parigi, non ci sono stati feriti: una donna incinta è stata comunque portata in ospedale per accertamenti. Le fiamme si sarebbero sviluppate da un carrello, forse per un surriscaldamento dei freni.

Alcuni turisti francesi raccontano quanto avvenuto, non nascondendo di aver provato più di un brivido: "Siamo atterrati tranquillamente - dice Sara turista francese in vacanza in Toscana con la figlia - poi mentre eravamo fermi all'improvviso abbiamo visto sulla destra del fumo. Io mi sono spaventata ho detto a mia figlia 'bruciamo! bruciamo!'. Ma sono arrivati i pompieri e ci hanno chiesto di lasciare in fretta l'aereo, ci hanno fatto uscire sullo scivolo spruzzando la schiuma. E' stato tutto molto veloce. Ora aspettiamo di arrivare oltre i bagagli e recuperare anche borse con documenti e tutto quello che abbiamo lasciato sull'aereo".



Racconta di non aver avuto assolutamente paura Thierry, turista francese in Italia con la famiglia. "Io ero nel mezzo, quando ci hanno chiesto di uscire ho visto qualcuno che si agitava - racconta - ma l'uscita si è svolta senza difficoltà: ora aspettiamo solo di recuperare bagagli e borse ma siamo in vacanza e quindi possiamo aspettare con calma".