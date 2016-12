10 giugno 2014 Firenze, ordigno contro sede del Pd

Si indaga negli ambienti No Tav "Desta sconcerto un attentato che rappresenta qualcosa di veramente grave e preoccupante, qualcosa di serio, non una bravata", ha detto Fabio Incatasciato, segretario provinciale del Partito Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:30 - Un ordigno rudimentale è esploso nella notte a Firenze contro la sede regionale e provinciale del Pd di via Forlanini. Si registrano danni alla facciata dell'edificio. Per la Digos, che indaga sull'episodio, si tratterebbe di un atto simbolico contro il Pd della città e contro il premier Renzi.

L'esplosione si è verificata intorno alle 4. Il piccolo ordigno artigianale, in base a quanto emerso,è stato realizzato con tre bombolette di gas da campeggio, immerse in liquido infiammabile, tutto sistemato in un contenitore di plastica.



Chi ha agito ha probabilmente dato fuoco al liquido infiammabile che ha poi provocato l'esplosione delle bombolette di gas. Il manufatto era stato lasciato in una corte sul retro del palazzo che ospita il Pd cittadino e regionale, raggiungibile scavalcando un cancello.



Indagine in area No Tav - L'intimidazione alla sede Pd potrebbe essere riconducibile all'area anarco-insurrezionalista legata alla galassia No-Tav. Questa, secondo quanto si apprende, sarebbe l'ipotesi su cui sono in corso indagini. Altri episodi di natura simile, viene spiegato, si sono verificati di recente in altre città del centro-nord. Tra questi, la lettera anonima con minacce recapitata a maggio alla sede a Torino del Pd regionale.



Nelle scorse settimane sono apparse sui muri di edifici fiorentini numerose scritte contro il Pd, contro i pm di Torino che indagano sui No Tav e a favore dei quattro militanti No Tav arrestati lo scorso dicembre a Torino e Milano, perché ritenuti responsabili di alcuni attacchi al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa. Proprio dopo questi arresti si sarebbe intensificata l'attività di protesta dall'ala anarchica del movimento, in particolare contro il Pd, ritenuto a favore della realizzazione dell'infrastruttura.



Segretario Pd Firenze: "Fatto grave, non bravata" - "Fortunatamente non c'è stato nessun ferito anche se le persone degli edifici circostanti sono scese in strada per lo spavento - ha spiegato all'agenzia Dire Fabio Incatasciato, segretario provinciale del Pd -. Desta sconcerto un attentato che rappresenta qualcosa di veramente grave e preoccupante, qualcosa di serio, non una bravata".