06:33 - I carabinieri di Firenze stanno hanno arrestato una ventina di persone. Si tratta di componenti di una banda specializzata in furti in aziende e studi professionali avvenuti negli ultimi mesi. L'organizzazione, che avrebbe messo a segno una dozzina di colpi, era composta da cittadini rumeni: ognuno dei membri aveva un ruolo assegnato e si occupava anche di trasferire in Romania la merce rubata.