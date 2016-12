Firenze, derubata la nonna di Renzi Le han detto: siamo amici di suo figlio

13:37 - Brutta avventura per la signora Anna Maria, madre di Tiziano Renzi e nonna del presidente del Consiglio. L'anziana è stata derubata venerdì all'interno della sua abitazione di San Clemente, una frazione di Reggello (Firenze). Due persone hanno suonato alla porta della donna e, dicendole di essere amici del figlio, sono riuscite a introdursi nell'appartamento. Tra le cose rubate anche l'orologio d'oro del marito e nonno di Renzi, Adone, morto da tempo.

Non è ancora stato quantificato l'ammontare del valore degli oggetti rubati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rignano sull'Arno. Con la signora Anna Maria e con l'altra nonna, Maria Bovoli, mamma di sua madre, Renzi aveva posato per una copertina durante la campagna per le primarie del 2012.