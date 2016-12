Firenze, 83enne uccide la moglie malata di Alzheimer poi si costituisce

11:17 - Un 83enne ha strangolato la moglie 88enne malata di Alzheimer nel loro appartamento a Borgo Pinti, nel centro di Firenze; quindi si è costituito alla polizia. Dopo l'omicidio l'anziano si è presentato al commissariato raccontando l'accaduto: quando gli agenti sono arrivati nell'abitazione, la donna era già morta.

"Non ce l'ho fatta più", avrebbe detto l'anziano alle forze dell'ordine. I due coniugi, che hanno una figlia, erano soli in casa al momento della tragedia e nessuno dei vicini si sarebbe accorto di quello che stava accadendo. L'ottantatreenne è apparso molto provato agli agenti del commissariato di San Giovanni ai quali si è presentato per raccontare quello che aveva fatto.