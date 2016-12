10:36 - All'ospedale fiorentino di Careggi hanno preso il via i primi appuntamenti per le coppie che desiderano intraprendere la fecondazione eterologa. La Toscana è la prima Regione in cui vige una delibera sui criteri tecnici per l'eterologa. A inaugurare gli incontri al reparto maternità è stata una coppia over 40 che risiede in un comune del Fiorentino.