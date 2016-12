Donna uccisa a Forte dei Marmi, arrestate 4 persone in Romania

12:15 - La polizia di Lucca ha arrestato venerdì 2 Maggio, in Romania, quattro cittadini rumeni per l'omicidio di Maria Luana Mariani, avvenuto a Forte dei Marmi il 4 aprile. I quattro dovranno rispondere di omicidio, rapina e favoreggiamento. Il corpo privo di vita della donna era stato trovato, imbavagliato e con i polsi legati, nella sua abitazione. Secondo le indagini si sarebbe trattato di una rapina, poi degenerata.

L'operazione rientra nell'ambito del progetto Itaro, avviato per contrastare le attività della criminalità romena in Italia. La polizia di Stato di Lucca e il Servizio Centrale Operativo della polizia hanno potuto contare sulla collaborazione della polizia romena che, per le indagini, ha inviato in missione a Lucca un suo investigatore.



Decisivi per la soluzione del giallo, oltre a fonti confidenziali, i filmati ripresi dalle telecamere installate nel comune di Forte dei Marmi e nei comuni limitrofi. Altre conferme del loro coinvolgimento sono emerse da un abbondante attività di intercettazioni telefoniche e ambientali.