Crocifissa,Viti: ho perso controllo

12:24 - "Non sono un serial killer, ma una persona che ha perso il controllo della situazione e che non avrebbe mai pensato e voluto che la ragazza morisse". E' il testo della lettera, secondo l'anticipazione della trasmissione Quarto Grado di Retequattro, che Riccardo Viti, arrestato per l'omicidio della 26enne Andreea Cristina Zamfir, ha scritto alla madre della giovane romena. "Sono costernato per la perdita che le ho causato", dice Viti.