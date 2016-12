Costa Concordia parte mercoledì

16:42 - La Costa Concordia lascerà l'Isola del Giglio per raggiungere Genova mercoledì e non martedì come era stato annunciato. Un nuovo rinvio è stato ufficializzato da parte degli addetti ai lavori. Le motivazioni sono connesse ai ritardi nelle operazioni di rigalleggiamento e non al meteo. "C'è qualche lavoro da finire, sono rifiniture, che possono essere terminate in giornata o in nottata", ha affermato Sergio Girotto, project manager per Micoperi.