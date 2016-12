Costa Concordia, l'Italia batte la Turchia: relitto demolito a Genova

12:15 - La decisione ufficiale sarà presa entro il 16 giugno, ma secondo il Sole 24 Ore, ormai la scelta definitiva è avvenuta: il relitto della Costa Concordia sarà smantellato nel porto di Genova. Il via libera sarebbe arrivato dopo una riunione che si è tenuta mercoledì pomeriggio nel capoluogo ligure, presso il palazzo di Costa Crociere. Respinta la concorrenza della Turchia che avrebbe potuto accogliere il relitto nel porto di Smirne.

La Costa Concordia affondò due anni e quattro mesi fa di fronte all'isola del Giglio. Durante il vertice a Genova, spiega il quotidiano di Confindustria "è stata anche indicata la data in cui la nave verrà rimessa in galleggiamento, per essere rimorchiata verso lo scalo della Lanterna: il 20 luglio".



Al meeting del 28 maggio hanno partecipato i vertici di Costa, il numero uno di Titan, Todd Busch, il responsabile del parbuckling di Concordia, Nick Sloane, i rappresentanti del club Standard e quelli di Royal Sun Alliance.



Ad occuparsi dell'operazione la Titan Micoperi, la stessa società che si è occupata del raddrizzamento della nave. "In queste ore - aggiunge il quotidiano - il gruppo Costa, insieme a legali e assicuratori, sta lavorando all'ultimo tassello del progetto, ossia la sottoscrizione del contratto, che comunque non dovrebbe presentare problemi insormontabili, che affiderà ai gruppi San Giorgio, Mariotti e Saipem, in collaborazione con l'Autorità portuale di Genova, il processo di smantellamento del relitto".



L'annuncio ufficiale della scelta di Genova sarà dato dal governo insieme al capo della Protezione civile e commissario per l'emergenza della Costa Concordia, Franco Gabrielli. Il giorno indicato per l'operazione di rigalleggiamento è il 20 luglio. La nave verrà poi rimorchiata e portata verso il terminal di Voltri del porto di Genova. Lì sarà svuotata dalle strutture interne e successivamente saranno asportati i ponti per poi procedere allo smantellamento definitivo.