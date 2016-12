Costa Concordia, Gabrielli: rimozione dello scafo entro il 20 luglio

21:25 - Sembra ormai prossima la rimozione del relitto della Costa Concordia, naufragata a febbraio 2012 davanti all'Isola del Giglio. "La nave deve andare via il prima possibile. Oggi siamo in grado, quando avremo il via libera del Consiglio dei ministri e dell'Osservatorio, di rimuovere la nave entro il 20 di luglio", ha spiegato infatti il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli.

"Le operazioni vanno molto bene. Rimangono da installare gli ultimi quattro cassoni prima di far rigalleggiare la nave", afferma Franco Porcellacchia, responsabile del progetto di rimozione di Costa Crociere, spiegando al Giglio lo stato di avanzamento dei lavori in vista della rimozione.



"Le operazioni di rigalleggiamento sono suddivisibili in quattro fasi - ha detto Porcellacchia - nella prima fase ci sarà un rigalleggiamento parziale e lo spostamento del relitto. Nel primo giorno, il relitto verrà rigalleggiato di circa 2 metri dalle piattaforme e spostato con l'ausilio di rimorchiatori di circa 30 metri verso Est. Questa fase durerà circa 6 ore, durante le quali proporremo di sospendere il traffico intorno alla nave. Al termine di questa operazione - ha proseguito Porcellacchia - il relitto sarà ormeggiato in sicurezza e tenuto in posizione da punti di ancoraggio fissi e dai rimorchiatori e il traffico potra' riprendere normalmente".



Sarà effettuato il collegamento e tensionamento delle catene e dei cavi e messa in posizione definitiva dei cassoni sul lato di dritta. Questa fase durerà circa 2 giorni. Si dovranno collegare le ultime 4 catene mancanti e 7 cavi di collegamento dei cassoni sul lato dritto e "abbassare" alcuni cassoni nella loro posizione definitiva.



Nella terza fase avverrà il rigalleggiamento vero e proprio. L'espulsione dell'acqua dai cassoni avverrà step by step, un ponte alla volta a partire dal ponte 6 progressivamente fino al ponte 3, fino a raggiungere la posizione finale di rigalleggiamento.



Si arriverà così alla manovra finale di partenza. Si procedera' dopo l'arrivo del primo traghetto da porto Santo Stefano. In questa fase saranno collegati i rimorchiatori e si avvieranno i controlli e le manovre per la partenza del convoglio. In questa fase, e per la durata di circa 4 ore, il traffico portuale potrà essere interdetto per consentire di effettuare le operazioni in totale sicurezza".



Il sindaco del Giglio: relitto via il più presto possibile - "Per noi la priorita' rimane quella che la nave se ne vada dall'isola il prima possibile. Per questo in conferenza dei servizi abbiamo dato parere favorevole ponendo sempre al primo posto la riduzione dell'impatto sociale ed economico di questa brutta vicenda sulla nostra isola". Lo ha detto il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli che ha incontrato la popolazione insieme al commissario delegato Franco Gabrielli. "Il nostro parere - ha detto Ortelli - è stato vincolato ad alcune prescrizioni circa l'impatto delle operazioni sulla stagione turistica in corso, la terza con la convivenza forzata con il relitto".



''Oggi - ha aggiunto Ortelli - dopo le nostre sollecitazioni sono arrivate le prime risposte. Si è iniziato a fare quel minimo di chiarezza che auspicavamo. La prime indicazioni del privato ci dicono - ha concluso - che le interferenze alle attività potranno essere minimali e contenute".