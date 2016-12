Costa Concordia, c'è il via libera

17:21 - E' arrivato l'atteso "via libera" ufficiale alla partenza della Costa Concordia, mercoledì, dall'Isola del Giglio per raggiungere Genova. L'ok definitivo è stato dato durante una riunione tra gli addetti ai lavori che si è appena è conclusa. "Le operazioni di rigalleggiamento sono terminate in modo soddisfacente. Sulla nave c'è una bandiera con la P: pronta a partire", ha detto il responsabile di Costa per la Concordia, Franco Porcellacchia.