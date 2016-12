Coppia fa sesso in strada e in ospedale Lui ai Cc: "Scusate, ho preso il viagra"

14:27 - Per tre volte in meno di due ore due focosi amanti sono stati pizzicati dai carabinieri mentre erano impegnati in un rapporto sessuale in un luogo pubblico. Le prime due volte si trovavano in una piazza di Firenze, dietro un cespuglio non lontano dall'area bimbi, e poi nel bagno di un ospedale. Per l'incauta coppia, lui 49 anni, svizzero, lei 39enne fiorentina, è scattata la denuncia. "Scusate, è che ho preso il viagra", si è giustificato l'uomo.

Tutto è iniziato domenica intorno alle 21, quando una pattuglia di militari è intervenuta nella centralissima piazza Tasso, nell'Oltrarno fiorentino, su segnalazione di una mamma che si trovava al parco con i suoi bimbi. "Mamma vieni a vedere, fanno l'amore", aveva detto poco prima alla donna il figlioletto di sei anni. I carabinieri hanno trovato i due seminudi e nascosti dietro a un cespuglio. Li hanno portati in caserma e denunciati.



Mezz'ora dopo la scena si è ripetuta. Stessa piazza, cespuglio diverso. L'intervento dei militari, la stessa pattuglia che aveva denunciato la coppia, è stato provvidenziale. Il 49enne svizzero, in Italia senza fissa dimora, e la sua compagna infatti erano stati circondanti da alcuni passanti, rischiando il linciaggio. L'uomo è stato raggiunto da alcuni calci, e sul posto è intervenuto il 118.



Portati al pronto soccorso in ambulanza per accertamenti, i due hanno di nuovo fatto perdere le loro tracce. Medici e carabinieri li hanno cercati, per poi trovarli chiusi in un bagno della struttura ospedaliera. Quando i militari hanno intimato di aprire le porta, i due si sono rivestiti e hanno obbedito. A questo punto l'uomo si è giustificando, dando la colpa del suo comportamento agli effetti collaterali della pillola blu.