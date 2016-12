15:15 - Scatta l'ultima fase dell'operazione per rimuovere la Costa Concordia dalle acque dell'Isola del Giglio. In seguito a una riunione al dipartimento della Protezione civile a Roma, l'Osservatorio per il monitoraggio ha dato l'ok alla manovra di rigalleggiamento. Se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, lunedì si cominceranno i lavori, che dovrebbero durare alcuni giorni.