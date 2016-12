09:47 - Salutate dalle sirene dei rimorchiatori e delle barche presenti in mare, dall'applauso della gente a terra e dalle campane del Giglio, sono iniziate le operazioni di rotazione della Costa Concordia: tutto, per il momento, sta andando come previsto. Il relitto verrà ruotato prima di 90 gradi, in modo da "guardare l'Argentario", e poi di altri 90 gradi, prima di partire per Genova.