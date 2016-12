Concordia, Galletti sferza Regione

16:04 - "Qualcuno della Regione poteva essere con noi a ricordare le vittime. Non è una critica". Così il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, commentando l'assenza del governatore della Toscana, Enrico Rossi, e ricordando che domenica al Giglio c'è stata "una fiaccolata" per i caduti. Il ministro ha spiegato che non si è trattato "di una manifestazione casuale. Qua non c'è niente da festeggiare. Niente potrà mai ripagare le famiglie delle vittime".