Concordia, Gabrielli: "Da lunedì via alle operazioni, meteo ok"

14:59 - Alle 6 di lunedì cominceranno le operazioni per il rigalleggiamento del relitto della Costa Concordia all'Isola del Giglio. La conferma arriva dal capo della Protezione civile Franco Gabrielli, che annuncia: "Le previsioni meteorologiche non sono ottime, ma sono tali da garantire l'inizio delle operazioni in sicurezza".

"Il Consorzio - sottolinea ancora Gabrielli - ha confermato che si potrà procedere con l'intervento previsto".



Il fratello del disperso: "Lo troveremo" - "Credo fortemente che troveranno il corpo del mio caro fratello Russell. Che Dio vi benedica", ha scritto sul suo profilo Facebook Kevin Rebello, fratello di Russell, il cameriere indiano ancora disperso dopo il naufragio della Concordia. "Vorrei tanto essere al Giglio in questi giorni - dice Kevin, che abita a Milano - ma per motivi e impegni importanti di lavoro non posso esserci. Un abbraccio forte a tutti coloro che lavorano a questa impresa".