22:17 - Due anni fa il naufragio della Costa Concordia. Mentre all'Isola del Giglio si è tenuta una cerimonia in memoria delle 32 vittime, a Grosseto, nell'aula che ospita la nuova udienza del processo a Francesco Schettino, un minuto di silenzio e un sit-in promosso dagli avvocati di parte civile riuniti nel pool "Giustizia per la Concordia" e che ha visto protagonisti i naufragi del 13 gennaio 2012.

Il senso dell'iniziativa di "Giustizia per la Concordia" è duplice: commemorare le 32 vittime ma anche evidenziare le presunte responsabilità di Costa Crociere nel naufragio, non solo quelle del comandante Francesco Schettino. "Oltre che un anniversario e una doverosa forma di rispetto per le 32 vittime ed i loro familiari - scrive Giustizia per la Concordia -, è un invito ad una mobilitazione generale per quei passeggeri ancora indignati e decisi a non far passare sotto indifferenza tutte le vere responsabilità del naufragio".



Schettino: "Profondo cordoglio" - "Esprimo il mio più profondo cordoglio e rinnovo la mia vicinanza ai famigliari delle vittime. Mi associo al silenzio commemorativo in aula che rinnova un dolore indelebile per tutto noi". Così Francesco Schettino ricorda il naufragio della Concordia. Il comandante, imputato al processo, non si è presentato in aula all'udienza di oggi.



Un minuto di silenzio in aula a Grosseto - Una trentina di naufraghi della Concordia ha raggiunto in una specie di corteo il Teatro Moderno di Grosseto per partecipare all'udienza del processo prevista oggi. I giudici hanno accordato ai presenti lo svolgimento di un minuto di silenzio in aula. Magistrati, avvocati e gli stessi naufraghi hanno osservato il minuto di cordoglio in piedi, poi per lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti l'udienza è stata rinviata al 27 gennaio.



Le commemorazioni all'Isola del Giglio - L'Isola del Giglio ha reso omaggio alla memoria delle 32 vittime depositando una corona di fiori in mare, mentre nella Chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano, la stessa dove in quella tragica notte trovarono rifugio molti naufraghi, è stata celebrata una Santa Messa di suffragio dal vescovo Guglielmo Borghetti.



Corona d'alloro in mare in ricordo delle vittime - La corona, con la scritta Comune Isola del Giglio, è stata depositata davanti alla prua della nave, dopo la benedizione del vescovo Gugliemo Borghetti dal sindaco Sergio Ortelli e da Beniamino Maltese di Costa Crociere. Insieme alla corona alcuni familiari delle vittime hanno voluto lanciare anche un mazzo di fiori in ricordo dei loro congiunti che due anni fa hanno perso la vita.



Nel pomeriggio, concerto nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Giglio Castello. Alle 21.30 infine, processione con fiaccolata partirà dalla chiesa di Giglio Porto per arrivare al "molo rosso" dove alle ore 21:45, orario dell'impatto, il suono delle campane e delle sirene delle imbarcazioni nel porto accompagnerà una preghiera per le vittime e la benedizione di una lapide apposta in loro memoria.