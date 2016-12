Concordia, Costa esclude Piombino "Porto non idoneo a ricevere il relitto"

15:42 - Il porto di Piombino "non è idoneo a ricevere il relitto" della Costa Concordia, naufragata il 13 gennaio 2012 al largo dell'Isola del Giglio. Lo scrive la stessa Costa nella relazione che accompagna il progetto di trasferimento e smaltimento della nave, aggiungendo che i lavori non saranno completati "prima di fine settembre 2014". "E' pertanto da escludersi - si legge nel documento - che il relitto possa essere portato" nel porto toscano.

Le motivazioni sono diverse e riguardano sia problemi strutturali sia economici: "Il porto di Piombino non è dotato di un cantiere di demolizione e richiede l'esecuzione di opere significative di ingegneria civile, incluso il dragaggio di un canale a -20 metri e la costruzione di una diga di circa un chilometro di lunghezza".



La prima fase dei lavori, "necessari per ricevere il relitto, secondo quanto dichiarato dalla stessa parte proponente, non sarà completata prima della fine di settembre 2014 e, pertanto, è da escludersi che il relitto possa essere portato a Piombino".



"Inoltre - scrive ancora Costa - sempre secondo quanto rappresentato dalla parte proponente, le opere necessarie per la realizzazione del cantiere di demolizione richiederanno un ulteriore periodo di tempo tale per cui la demolizione non potrà iniziare prima della fine del 2014".



Costa guarda poi al portafogli: "La proposta di Piombino era meno vantaggiosa sotto il profilo economico" di quella presentata da Genova.