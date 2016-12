Cinque anni fa la strage alla stazione di Viareggio che causò 33 vittime

07:42 - Quinto anniversario per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009 e in cui morirono 33 persone, per l'incendio causato dal deragliamento di un treno merci che trasportava Gpl, in transito nella stazione versiliese. Previste numerose commemorazioni, tra le quali, in serata, un corteo per le vie della città, in attesa dell'ora in cui avvenne l'esplosione.