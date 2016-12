Chiara ora si chiamerà Gianmarco: il vicesindaco di Viareggio cambia sesso

15:04 - Il tribunale di Lucca ha riconosciuto al vicesindaco di Viareggio il diritto a cambiare sesso: Chiara Romanini quindi diventerà "ufficialmente" Gianmarco Romanini. A settembre, dopo la cura ormonale, il "secondo cittadino" del capoluogo versiliese si sottoporrà al primo intervento chirurgico. Romanini, 30 anni, avvocato penalista, è stata eletta nelle liste del Pd ed è il vice del sindaco Leonardo Betti che guida una giunta di centrosinistra.

"Mi sottoporrò all'intervento - spiega lo stesso vicesindaco in un'intervista a Il Secolo XIX - per correggere l'errore della natura". Chiara Romanini alla vita non chiede "altro che normalità" ed un futuro di "padre e marito".



Capelli corti, di solito vestita con giacca e cravatta o maglione e jeans, "a Viareggio - dice - lo sanno anche gli alberi come sono. Ma accettare è un'altra cosa e le leggi non aiutano". "Lavoro da quando avevo 14 anni. D'estate facevo la barista e tutto quanto potessi con un solo obiettivo: mettere da parte i soldi per farmi operare".