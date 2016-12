21 marzo 2014 Casa pagata da un amico, aperto fascicolo Renzi si difende: "Sono stato solo suo ospite" La procura vuole vederci chiaro sull'appartamento di via Alfani, a Firenze. Ma il premier rimanda al mittente, un dipendente del Comune, ogni accusa Tweet google 0 Invia ad un amico

13:03 - "Matteo Renzi ha solo usufruito, in alcune circostanze, dell'ospitalità di Carrai". L'ufficio stampa del premier rimanda al mittente le accuse secondo le quali il sindaco avrebbe vissuto in un appartamento di via Alfani il cui affitto veniva pagato dal consigliere e amico Marco Carrai. Dopo l'esposto presentato da un dipendente del Comune, Alessandro Maiorano, la procura ha aperto un fascicolo. Al momento non vi sono ipotesi di reato né indagati.

Il Movimento 5 Stelle ha colto la palla al balzo: "Perché il suo amico nonché stretto consigliere, l'imprenditore Marco Carrai, pagava l'affitto di un attico nel centro storico dove Renzi, da sindaco di Firenze, trasferì la residenza e vi ha vissuto dal 14 marzo 2011 al 22 gennaio 2014?", si chiedono i senatori grillini.



Dura la reazione dell'altro protagonista di questa storia, ossia Marco Carrai: "Mi sembra che la questione sia già stata abbondantemente trattata in modo squallido e con tante falsità dette in libertà". Il suo avvocato, Alberto Bianchi, prosegue: "Quella casa non è stata presa in affitto da Marco Carrai per Matteo Renzi ma per lo stesso Marco Carrai che poi, per amicizia, ha anche ospitato lo stesso Renzi il quale vi si appoggiava, per evidente praticità, nei momenti in cui ne aveva bisogno in relazione alla sua attività di sindaco di Firenze".



Versione confermata in pieno dall'ufficio stampa del premier: "In questi anni Renzi ha vissuto a Pontassieve. La casa di via Alfani è stata per alcuni anni la casa di Marco Carrai, pagata dallo stesso Carrai. Non era, dunque, la casa di Renzi pagata da altri, ma la casa di Carrai pagata da Carrai".



Chi è Marco Carrai - Marco Carrai è un imprenditore, molto vicino al presidente del Consiglio. Attualmente ricopre l'incarico di presidente di Adf, la società di gestione dell'aeroporto di Firenze di cui il Comune possiede una quota. In passato, è stato amministratore delegato della partecipata comunale Firenze Parcheggi, nonché socio di C&T Crossmedia, società che si è aggiudicata dal Comune un servizio per il noleggio di tablet-guida per i visitatori di Palazzo Vecchio.



Carrai, in questi giorni, è al centro anche di un'altra polemica: l'opposizione ha portato in consiglio comunale la vicenda della mostra in Palazzo Vecchio su Pollock e Michelangelo sostenendo che uno dei curatori è una studiosa 26enne, che a settembre sposerà Carrai.