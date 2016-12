Carrara, in vendita le cave di marmo: trattativa con la famiglia di Bin Laden

09:47 - Il marmo bianco di Carrara potrebbe presto finire nelle mani della famiglia di Osama Bin Laden. Lo scrive il quotidiano "La Nazione", rivelando una trattativa in corso tra i parenti del terrorista arabo e alcuni soci della Marmi Carrara che sarebbero pronti a vedere la loro quota, in tutto la metà della società, per un valore di circa 45 milioni di euro.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma già in passato la famiglia aveva avuto contatti con imprenditori della zona per ingenti acquisti di marmo. L'obiettivo ora sembrerebbe invece quello di eliminare ogni intermediario e andare direttamente alla fonte. A far gola ai Bin Laden sono le quote dei proprietari di metà della società titolare delle cave: sia il quarto di Piacentini e Volterrani, sia quello di Tonini e Gaspari.



A rompere le uova nel paniere agli arabi potrebbero essere però gli altri soci - le famiglie Franchi della Umbertofranchi e Rossi del Fiorino - che, oltre a non essere per nulla intenzionate a vendere, potrebbero addirittura esercitare il diritto di prelazione e decidere di acquisire la totalità della società.