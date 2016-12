Carcere Firenze, detenuto si barrica con moglie e figli

14:44 - La moglie e i tre figli, tutti minorenni, erano andati a trovarlo nel carcere fiorentino di Solicciano. Lui, un detenuto italiano di 47 anni, si è barricato con loro nella sala colloqui prendendoli in ostaggio. Secondo il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, a causare il gesto sarebbe stato il divieto di cedere alcuni oggetti ai familiari senza l'ok della direzione. Gli agenti stanno tentando di convincerlo a lasciare andare moglie e figli.

L'uomo, in carcere per traffico di droga, armi, violenza, lesioni e con fine pena nel 2025, è barricato nella sala colloqui n.4 del penitenziario con la moglie e i tre figli minori. "E' un episodio inquietante che sembra essere scaturito dal divieto, previsto dal regolamento - dice Capece - di cedere ai familiari alcuni oggetti senza aver preventivamente chiesto l'autorizzazione alla direzione".



Il detenuto avrebbe dato in escandescenze ed ha colpito un ispettore di polizia penitenziaria, barricandosi poi nella sala colloqui e tenendo con sé la moglie e i figli minori che erano arrivati per il colloquio. La polizia penitenziaria sta adesso tentando di convincerlo a desistere, usando cautela anche per la presenza dei ragazzi. Nei giorni scorsi, il detenuto era stato trovato con un telefono cellulare e per questo messo in isolamento in attesa di un trasferimento in altra sede.