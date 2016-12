07:30 - Operazione della Gdf a Firenze per smantellare un'associazione a delinquere, con base operativa nel Valdarno, finalizzata all'emissione di fatture false per operazioni inesistenti, grazie al ricorso ad imprese strettamente legate al clan dei Casalesi. Sei le persone arrestate: in corso sequestri di beni in Toscana e in Campania, intestati agli indagati per un valore di circa 11 milioni di euro.