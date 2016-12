14 luglio 2014 Calcio in lutto: morto a 14 anni il figlio dell'ex allenatore del Livorno Davide Nicola Il ragazzino ha perso la vita in un incidente stradale: è stato travolto da un bus Tweet google 0 Invia ad un amico

08:26 - Lutto nel mondo del calcio: in un incidente stradale è morto Alessandro Nicola, figlio dell'ex allenatore del Livorno, Davide. Il quattordicenne è si è spento a Vigone, in Piemonte: il ragazzo è stato travolto da un autobus di linea a pochi passi dalla sua abitazione. Alessandro si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato schiacciato da una delle ruote posteriori del mezzo.

IL LIVORNO: "CI STRINGIAMO CON AFFETTO A DAVIDE E ALLA SUA FAMIGLIA"

"Il Presidente Aldo Spinelli e tutta la Società A.S. Livorno Calcio, giocatori, dirigenti, allenatori, si stringono con affetto a Davide Nicola ed alla sua famiglia nel dolore per la scomparsa del figlio Alessandro. A Davide giunga il più sincero e grande cordoglio da parte di tutta la famiglia amaranto e dei tifosi del Livorno".

GENOA: "SIAMO VICINI A DAVIDE NICOLA"

Attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, il Genoa si è unito al dolore del tecnico Davide Nicola, giocatore del Grifone negli anni '90 per sette stagioni. "Il Genoa esprime la propria affettuosa vicinanza a Davide Nicola per la prematura scomparsa del figlio Alessandro".

IL MESSAGGIO DEL TORINO

"Il Presidente Urbano Cairo - unitamente ai dirigenti, ai dipendenti, agli allenatori, ai calciatori e a tutto il settore giovanile del Torino Football Club - si stringe commosso attorno alla famiglia di Davide Nicola, ex calciatore granata, per la tragica scomparsa, a soli 14 anni, del figlio Alessandro".

IL MESSAGGIO DELLA SAMPDORIA

"L'U.C. Sampdoria esprime le più sentite condoglianze a Davide Nicola e alla sua famiglia per la scomparsa di Alessandro, figlio quattordicenne dell'ex allenatore del Livorno coinvolto in un tragico incidente stradale".

IL MESSAGGIO DELLA ROMA

"L'AS Roma si stringe attorno a Davide Nicola e alla sua famiglia per la scomparsa del piccolo Alessandro".