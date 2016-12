13:51 - Una famiglia di 3 persone originaria di Campobasso e in vacanza all'Isola del Giglio, nel Grossetano, è stata salvata in mare dopo che l'imbarcazione su cui era a bordo si è ribaltata. E' stato un diportista con un gommone a soccorrere la famiglia, due adulti e una bambina, che finiti in acqua si erano aggrappati allo scafo rovesciato che stava affondando. Mamma e figlia, che non sapevano nuotare, erano in preda al panico.