Arezzo, rubò pupazzo di Babbo Natale per i figli: un anno di reclusione

19:24 - Tre anni fa un romeno di 54 anni rubò, nell'Aretino, un pupazzo luminoso raffigurante Babbo Natale per regalarlo ai figli. Oggi è stato condannato a un anno di reclusione per furto aggravato. L'episodio era stato notato da un cliente che avvertì negoziante e carabinieri. Questi ultimi recuperarono il pupazzo in casa del 54enne e poi lo restituirono al titolare nel negozio.

Il furto - Il fatto avvenne la sera del 24 dicembre 2011. L'uomo, residente a Monte San Savino, portò via dell'esterno di un esercizio commerciale di località Alberoro un pupazzo luminoso raffigurante Babbo Natale. L'intenzione del 54enne era quella di fare un regalo ai propri figli. Un cliente del negozio notò i movimenti dell'uomo e avvertì il titolare dell'esercizio e i carabinieri. Le forze dell'ordine trovarono il pupazzo natalizio nell'abitazione del romeno e lo riportarono al negoziante.



La sentenza - Nella giornata di oggi il tribunale di Arezzo ha emesso la sua sentenza: l'uomo è stato condannato a un anno di reclusione per furto aggravato.