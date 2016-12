Arezzo,minaccia moglie con coltello

23:43 - La polizia lo ha fermato mentre provava a gettare via un coltello che aveva usato per minacciare la moglie. Si tratta di un 26enne romeno, di Arezzo, denunciato per minacce e porto di oggetti atti ad offendere. Sono stati alcuni passanti a notare il diverbio tra la coppia e vedere che la moglie, 21 anni, era minacciata. A salvare la donna un connazionale che, utilizzando un casco, sarebbe riuscito a scongiurare il peggio.